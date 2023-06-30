Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки “Центр” уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — сказал Савчук.
На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» нанес удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.
«Авиацией группировки войск нанесены удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — добавил Савчук.