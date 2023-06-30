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06:02 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Центр» заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки “Центр” уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — сказал Савчук.

На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» нанес удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.

«Авиацией группировки войск нанесены удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — добавил Савчук.

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