Минюст объявил иноагентом Бориса Гребенщикова

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр иноагентов:
Борис Гребенщиков проводил концерты в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против спецоперации на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами России;
Андрей Караулов участвовал в создании материалов иноагентов, распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Получал поддержку от иностранного источника. Проживает за пределами России;
Издание «Бумага» распространяло материалы иноагентов и «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях вооруженных сил Российской Федерации»;
Sota.vision распространяло материалы иностранных агентов, а также «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Выступало против спецоперации на Украине. Минюст указал, что учредитель и главный редактор издания включены в реестр иностранных агентов;
Михаил Тимонов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Распространял «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях проводимой ими политике;
Андрей Морев участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Распространял «недостоверную информацию» о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике;
Филипп Гольдшмидт «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Выступал против спецоперации на Украине;
«Англо-американская школа Москвы» «осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений». Учредитель организации, указывает Минюст, — иностранное юридическое лицо, коллегиальный орган организации сформирован из иностранных граждан.