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21:11 (мск), источник: © РИА Новости

Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить соцсети в стране

ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель, чья партия имеет 22 депутата в Национальном Собрании, считает, что социальные сети должны быть отключены во время беспорядков в стране, заявил он в интервью радио France Info.

Источник: © РИА Новости

«Нам нужно будет изучить роль социальных сетей. Когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на шумихе вокруг сцен грабежей и тому подобного? В какой-то момент придется сказать “куик” (имитируя звук и жест, когда что-то режется — ред.), придется их отрезать (отключать — ред.), когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению», — сказал он.

В субботу министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что французские прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat.

Snapchat — это социальная сеть, широко используемая во Франции, позволяющая публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране. Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются «предупредить» такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter «об их ответственности и попросить их о поддержке», в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в «совершении правонарушений».

Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них — несовершеннолетние.

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