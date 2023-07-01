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21:51 (мск), источник: BFM.ru

В Махачкале упал воздушный шар с людьми

Есть пострадавшие.

Воздушный шар с людьми упал в Махачкале после удара о скалу, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в дагестанской прокуратуре. Инцидент произошел на склоне горы Тарки-Тау.

Прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению правил безопасности и иных требований законодательства при оказании услуг.

При этом по данным МВД Дагестана, воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку, на борту находились четыре человека, пилот и три его пассажира, все живы. Причины ЧП выясняются.

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