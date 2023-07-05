11:51 (мск), источник: Ведомости
В Туве подтвердили четыре случая заболевания сибирской язвой
Четырем жителям Республики Тыва поставлен диагноз «сибирская язва». Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
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«На сегодняшний день диагноз сибирская язва подтвержден у четырех человек», — говорится в сообщении.
Первый случай заболевания сибирской язвой предварительно был установлен 30 июня у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе. По данным ведомства, в ночь на 24 июня мужчина находился на чабанской стоянке 19-летнего друга. В ту же ночь у лошади друга начались судороги и отечность.
После этого лошадь отправили на убой. В убое и разделке животного участвовали четыре человека. Впоследствии они сварили и съели мясо конины. В прокуратуре Тувы ранее сообщили, что один из участвовавших в убое обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня.
На территории Барун-Хемчикского района ввели ограничительные мероприятия. В Россельхознадзоре уточнили, что исследование проб мяса конины выявлено возбудителя — сибирскую язву. Все мясо убитой лошади было изъято из оборота и сожжено. Сейчас специалисты продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.
В конце марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране локализованы очаги распространения сибирской язвы. До этого о пациентах с сибирской язвой сообщали в Чувашии. Признаки заболевания также были обнаружены и у двух пациентов в Московской области, но лабораторные исследования не подтвердили диагноз.
Сибирская язва включена в российский перечень опасных заболеваний. В него также входят коронавирус, чума, туберкулез, ВИЧ и др.