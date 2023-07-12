ФРГ сообщила ООН об обнаружении следов взрывчатки по делу о подрыве «Северных потоков»

«На данный момент невозможно достоверно установить личность виновных и их мотивы, особенно в отношении вопроса, был ли инцидент организован государством или государственным субъектом», — говорится в совместном письме трех стран насчет расследования Германии.
Как отмечают ФРГ, Дания и Швеция, «ни одно из расследований не было завершено», и «невозможно сказать, когда они будут завершены». «Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны», — говорится в документе.
Германия уточнила, что расследует подозрительные действия яхты, которая бала арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя».
Берлин подозревает, что это судно могло использоваться для доставки взрывчатки.
«В пробах, взятых с судна во время расследования, обнаружены следы подводного взрывчатого вещества», — говорится в письме. Отмечается, что, по мнению экспертов, подготовленные водолазы могли установить взрывчатку на глубине 70−80 м в местах, где были повреждены газопроводы.
Подрыв «Северных потоков» стал темой заседания Совбеза ООН накануне, 11 июля. О письме ФРГ, Дании и Швеции рассказывал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, этот документ «напоминает отписку» и не может заменить полноценный брифинг. Россия ждет от трех стран «конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования» и требует подключения своих следственных органов и «других заинтересованных сторон».
Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли.
В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента.
Они утверждают, что версия причастности Украины или «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение. Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявлял, что к подрыву газопроводов могут быть напрямую причастны власти США. Киев и Вашингтон отвергают причастность к диверсии.