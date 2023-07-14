Силы ПВО сбили три беспилотника рядом с Воронежем

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — говорится в публикации.
В городской мэрии подчеркнули, что обстановка спокойная, никаких ЧП, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано.
С начала лета Воронеж уже трижды подвергался атаке дронов. Так, 9 июня беспилотник врезался в жилой дом по улице Белинского, три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Тогда для оперативного устранения повреждении ввели режим ЧС районного масштаба. Восьмого июля силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Воронежу, никто не пострадал.