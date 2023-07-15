В Омске произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома

Пожар произошел по улице Бульвар Победы в доме 3. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома на площади 800 кв. м. Звеньями газодымозашитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей», — сказали в пресс-службе.
Позже площадь пожара увеличилась до 1 125 кв. м, эвакуированы 60 человек, еще трое спасены.
«По уточненной информации, из здания эвакуировано 60 человек, еще 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1 125 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Позже сообщили о локализации пожара.
«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, в 22:36 (мск) пожар удалось локализовать на площади 1 125 кв. м», — сказал собеседник агентства.
К тушению привлечены 65 человек и 11 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Мэрия Омска готовит пункт временного размещения в школе для эвакуированных из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Департамент общественной безопасности совместно с департаментом образования мэрии готовят развертывание пункта временного размещения в гимназии № 115», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мэр города Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям.