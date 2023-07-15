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В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства истребителями и БПЛА «коалиции», сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.