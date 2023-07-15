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22:47 (мск), источник: © РИА Новости

В ЦПВС заявили о 14 нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Так называемая международная коалиция во главе с США в Сирии за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства истребителями и БПЛА «коалиции», сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Источник: Reuters

«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано пять нарушений воздушного пространства парой истребителей «Тайфун», парой истребителей «Рафаль» и одним БПЛА MQ-1C «коалиции».

Отмечается, что подобные полеты являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

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