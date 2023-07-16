ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП (командно-наблюдательный пункт — Ред.) 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — цитирует его TACC.
Кроме того, по словам источника, группировка войск «Днепр» в течение дня уничтожила три гаубицы M777 калибра 155 мм противника.
Ранее 15 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что планы украинских командиров, которые намеревались извлечь выгоду из ситуации после устроенного ими же подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), не увенчались успехом. Он также добавил, что российские военные в настоящее время контролируют наибольшую часть островов в дельте реки.
Ранее, 2 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские артиллеристы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками на соледаро-артемовском направлении. Кроме того, «Южная» группировка войск РФ сорвала продвижение противника.
Starlink представляет собой спутниковую сеть для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. На Украине находится самое большое покрытие в Европе — там оборудовано более 20 тыс. терминалов, которые активно используют ВСУ. Реализация проекта началась американской компанией SpaceX в феврале 2018 года.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.