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10:20 (мск), источник: © РИА Новости

Крымский мост получил повреждения из-за атаки надводных беспилотников ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Крымский мост минувшей ночью атаковали два украинских беспилотника, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Спецоперация на Украине
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«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

На месте происшествия работают экстренные службы, силовые структуры проводят все необходимые оперативные и следственные действия.

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Следите за развитием темыТеракт на Крымском мосту
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