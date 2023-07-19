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13:10 (мск), источник: РИА Крым

Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Возгорание произошло на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, жителей четырех близлежащих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения в села Первомайское и Кировское. Трасса «Таврида» в Кировском районе перекрыта, организован объезд.

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Пожар на полигоне

Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы «Таврида», транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

«На войсковом полигоне в Кировском районе произошло возгорание. Причины будут установлены следственными органами. Пострадавших нет. На сегодняшний день мною принято решение об эвакуации четырех населенных пунктов — это в районе 2200 человек. Движение по трассе “Таврида” на этом участке приостановлено, схема объезда опубликована», — сказал Аксенов.

Он призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Эвакуация людей

В зону эвакуации попали села Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым.

«Эвакуированные будут направлены в пункты временного размещения в школах в Первомайском и Кировском. Организовано горячее питание и все необходимое. МЧС Республики Крым просит граждан соблюдать спокойствие, в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112», — уточнили в Telegram-канале министерства.

Перекрытие трассы «Таврида» и схемы объезда

Из-за пожара на полигоне перекрыт участок трассы с 118 км по 130 км. Транспорт перенаправляется через населенные пункты по региональной сети дорог.

«При движении со стороны Симферополя по трассе “Таврида” в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на “Тавриду” возможен через поселок Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия — Белогорск», — проинформировал Аксенов.

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.

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