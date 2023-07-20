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11:58 (мск), источник: Ведомости

В Белоруссии сообщили о совместных учениях с ЧВК «Вагнер» у границы с Польшей

Подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» проведут совместные участия на полигоне «Брестский». Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

«Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК “Вагнер”. На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне “Брестский”, — сказано в сообщении.

Полигон «Брестский» расположен в Брестской области, в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей.

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Как ранее утверждал Пригожин, до Москвы бойцам оставалось 200 км. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

27 июня Лукашенко рассказывал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию. Тогда же президент объяснил, в чем видит пользу от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны. «Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое — нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — уточнял Лукашенко.

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11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. На следующий день, 12 июля, замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков допустил, что бойцов ЧВК могут привлечь к подготовке отрядов спецназа МВД Белоруссии.

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