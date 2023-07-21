10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Житель Красноярска угнал Toyota Land Cruiser и попытался скрыться в Хакасии
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
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В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб». По данным регионального МВД, в начале июля в полицию сообщили о том, что в Центральном районе города неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 миллиона рублей.
Спустя некоторое время внедорожник нашли сотрудники ДПС в районе Дивногорска. Позже полицейские смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 24-летний мужчина, который работал по соседству и знал, где владелец машины оставляет ключи. В МВД рассказали, что после того, как обвиняемый угнал машину, он на ней покатался, а затем бросил внедорожник и попытался скрыться от полиции в Хакасии. Отмечается, что мужчину задержали и доставили в краевой центр. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы.