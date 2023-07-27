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13:49 (мск), источник: Известия

Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет

Старейшая актриса Театра Моссовета, народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе театра. Отмечается, что актрисы не стало минувшей ночью после продолжительной болезни.

Источник: РИА "Новости"

«Масштаб ее таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в “золотом фонде” кинематографа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы. О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году она окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, в котором еще во время учебы, с 1958 года, уже начала работать. С 1962 года Дробышева служила в Театре имени Моссовета, на сцене которого стала известной после роли Эдит Пиаф в одноименном спектакле.

Среди ее запомнившихся работ в кино — роли в фильмах «Два капитана», «Улица полна неожиданностей», а также главная роль в картине Григория Чухрая «Чистое небо».

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