12:26 (мск), источник: © РИА Новости
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
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«Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что «в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».
Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону.
Так, Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню «Москва-Сити».