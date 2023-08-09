В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

«Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в публикации.
Установлено, что в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Как утверждается, мужчина прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельной взрывчатки, которую он забрал из тайника.
«В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства “С-4”, массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения “ЭДП”, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», — добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК.
Фигуранту дела предъявлены обвинения, его арестовали. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Власти Крыма 23 июня сообщали о повреждении газопровода в поселке Кореиз на южном побережье. Без газа остались порядка 500 абонентов, в тот же день газопровод починили.