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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего газопровод

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму мужчину, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб, у него нашли два килограмма взрывчатки «С-4», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в публикации.

Установлено, что в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области его завербовали сотрудники спецслужб Украины. Как утверждается, мужчина прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельной взрывчатки, которую он забрал из тайника.

«В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства “С-4”, массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения “ЭДП”, два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», — добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 «Террористический акт» и ч. 1 ст. 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК.

Фигуранту дела предъявлены обвинения, его арестовали. Мужчина признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Власти Крыма 23 июня сообщали о повреждении газопровода в поселке Кореиз на южном побережье. Без газа остались порядка 500 абонентов, в тот же день газопровод починили.

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