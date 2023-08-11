В СК заявили, что до начала СВО Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств

«До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, при этом Украине стало передаваться вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия.
«Это противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, ракетные системы залпового огня, бронированные машины, танки, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, подводные и надводные дроны», — сказали в СК.