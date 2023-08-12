ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200

Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа — в районе 15:00 мск — и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.
Глава Крыма Сергей Аксенов, первым сообщивший об обеих атаках, заявил в районе 13:30 мск о двух сбитых ракетах над Керченским проливом и еще об одной — в 15:21 мск.
Сегодня ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть — подавлены РЭБ. Как и в результате дневных атак, люди и объекты не пострадали.
На фоне сегодняшних событий движение по Крымскому мосту трижды приостанавливалось, следует из данных Telegram-канала, где публикуется оперативная информация на автоподходах к мосту. Сначала движение блокировалось как минимум с 1:30 до 3:15, а затем — примерно на полтора часа на фоне обеих попыток атак на мост. По состоянию на 16:12 по мск движение по мосту было восстановлено.
МИД России, комментируя сегодняшние атаки на Крымский мост, связал их с тем, что Киев, которому не удается изменить ситуацию на поле боя, пытается таким образом «отыграться на гражданских объектах и мирных жителях». Атаки внешнеполитическое ведомство назвало террористическими и варварскими, пообещав не оставить их без ответа.
Украина не в первый раз использует для атаки по территории РФ ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200. В частности, такой ракетой в конце июля была атакована Ростовская область. Ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали в центре Таганрога. Сообщения о перехваченных модернизированных ракетах С-200 также регулярно появляются в сводках Минобороны.
В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке надводных беспилотников Украины. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК РФ возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по информации ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Президент России Владимир Путин назвал атаку терактом. 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры от нападений с воздуха и моря.