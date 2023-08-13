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15:48 (мск), источник: ТАСС

«Калашников» впервые показал автомат АК-19 нового образца

ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 13 августа. /ТАСС/. Концерн «Калашников» презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении, передает корреспондент ТАСС. Модель отличается эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Источник: РИА "Новости"

Автомат АК-19 был разработан на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, разработанным под патрон 5.56×45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат АК-19 — экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56×45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО и широко распространенный в мире. АК-12 — автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М.

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