NRK: пассажирский самолет пролетел через закрытое воздушное пространство Украины

Самолет следовал по маршруту Осло—Анталья. После двух часов пути самолет сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После он вошел в воздушное пространство Румынии.
BBN Airlines подтвердила NRK, что их самолет входил в воздушное пространство Украины. В компании пояснили, что он изменил курс из-за приближающегося шторма. «Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты», — сказал представитель компании.
Рейс выполнял самолет Airbus A321−200. На нем можно перевозить до 180 пассажиров. Самолет арендовали у другой турецкой компании — Freebird Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах. Компания не ответила на вопросы NRK о том, были ли проинформированы пассажиры самолета и украинские власти о входе в воздушное пространство Украины.
Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года — с первого дня после ввода российских войск в страну. В феврале 2023-го в воздушное пространство Украины случайно зашел самолет польской авиакомпании Lot, в июне — польской чартерной авиакомпании Enter Air.