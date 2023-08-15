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00:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Дагестане число погибших при взрыве возросло до 12, пострадавших — до 50

Число погибших при взрыве на заправке возле Махачкалы возросло 12 человек. Пострадали не меньше 50, сообщил дагестанский минздрав. Среди погибших — двое детей. Ранее было известно о 6 погибших и 35 пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков», — говорится в сообщении минздрава Дагестана в Telegram.

Глава региона Сергей Меликов позднее также подтвердил информацию о 12 погибших и 50 пострадавших.

«За жизнь пострадавших борются врачи. Все службы продолжают работать в усиленном режиме», — написал он в Telegram.

Минздрав также призвал отложить визит на станцию переливания крови на завтра. Утверждается, что запасы крови есть и «доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало». Мэрия Махачкалы ранее призывала сдать кровь для Новолакской больницы.

Взрыв произошел поздно вечером 14 августа на выезде из Махачкалы на территории Кумторкалинского района. Причина неизвестна. В микрорайоне прекращено газоснабжение «во избежание возгорания», говорится в сообщении мэрии. В двух населенных пунктах недалеко от места происшествия аварийно отключилось электроснабжение.

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