Тест: 9 простых вопросов на знание географии 18 августа отмечается День географа. По такому случаю мы создали небольшую географическую викторину. Готовы проверить свои знания?
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
11:14 (мск), источник: Ведомости

В грузовом терминале в Новороссийске произошел пожар на площади 1300 кв. м

В грузовом терминале в Новороссийске загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных палетов в грузовом терминале на площади 1300 кв. м», — сказано в сообщении.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 09:02. Сейчас в тушении пожара принимают участие 42 человека личного состава и 14 единиц техники от РСЧС.

Возгорание произошло по адресу г. Новороссийск, ул. Маркова. Дом не уточняется. Согласно сервису «Яндекс карты», по этой улице расположена транспортно-логистическая компания «Сервис логистик», которая занимается авиагрузоперевозками. По этой улице также находится детский сад.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти Китая снова просят местные фонды не продавать активно акции
Структура АФК «Система» может запустить сеть деревянных отелей по всей России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС