В грузовом терминале в Новороссийске произошел пожар на площади 1300 кв. м

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных палетов в грузовом терминале на площади 1300 кв. м», — сказано в сообщении.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 09:02. Сейчас в тушении пожара принимают участие 42 человека личного состава и 14 единиц техники от РСЧС.
Возгорание произошло по адресу г. Новороссийск, ул. Маркова. Дом не уточняется. Согласно сервису «Яндекс карты», по этой улице расположена транспортно-логистическая компания «Сервис логистик», которая занимается авиагрузоперевозками. По этой улице также находится детский сад.