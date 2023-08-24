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05:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: ПВО сбили три украинских дрона в Брянской и Калужской областях

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, еще один — в Калужской, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве не уточнили, есть ли в результате произошедшего пострадавшие и разрушения.

Глава Брянской области Александр Богомаз и Калужской области Владислав Шапша не сообщали о ночных атаках беспилотников на регионы.

Вчера днем, 23 августа, Владислав Шапша сообщал о двух сбитых дронах вблизи поселка Шайковка. Также вчера вечером в Минобороны сообщали, что системы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью.

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