05:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Минобороны: ПВО сбили три украинских дрона в Брянской и Калужской областях
Системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, еще один — в Калужской, сообщили в Минобороны России.
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В ведомстве не уточнили, есть ли в результате произошедшего пострадавшие и разрушения.
Глава Брянской области Александр Богомаз и Калужской области Владислав Шапша не сообщали о ночных атаках беспилотников на регионы.
Вчера днем, 23 августа, Владислав Шапша сообщал о двух сбитых дронах вблизи поселка Шайковка. Также вчера вечером в Минобороны сообщали, что системы ПВО сбили два украинских дрона над Брянской областью.