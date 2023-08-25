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23:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Норвегии убили оленей за побег в Россию

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Норвегии убивают оленей, которые паслись на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе, передает агентство Associated Press.

Источник: © РИА Новости

«Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию», — говорится в материале.

Как отмечает издание, местные власти не хотят выплачивать компенсацию за то, что олени пасутся в заповедниках на территории другой страны. Сейчас Норвегия восстанавливает обветшавшее ограждение вдоль границы, чтобы остановить процесс миграции.

Накануне норвежское правительство заявило, что в этом году 42 оленя перешли границу с Россией в поисках лучших пастбищ и угодий. В итоге государство должно выплатить компенсацию в размере 50 тысяч крон (4700 долларов) за каждое животное, которое паслось в природном заповеднике «Пасвик» в Мурманской области, а также единовременно выплатить около 47 миллионов крон (4,4 миллиона долларов) за те дни, когда олени находились в заповедной зоне.

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