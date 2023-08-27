Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты

По данным журналистов, мэрия столицы Франции не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком этих транспортных средств в Париже. Поставщики сами должны будут убрать с улиц города самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.
Решение основано на итогах городского референдума 2 апреля, в котором приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% голосовавших. По их мнению, самокаты, разбросанные по всему городу как попало, стали создавать проблемы, к тому же возникло беспокойство о безопасности их пользователей.
В июле в МВД РФ рассказали «Известиям», что растущее число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности вызвано увеличивающимся количеством пользователей такого транспорта. Отмечалось, что с 2021 года количество ДТП с самокатами выросло на 50−60%.