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12:27 (мск), источник: Известия

Париж первым в Европе намерен запретить электросамокаты

В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электрические самокаты. Как сообщает в воскресенье, 27 августа, телеканал RTBF, таким образом город станет первой европейской столицей, которая запретит услугу по прокату электросамокатов населению.

Источник: РИА "Новости"

По данным журналистов, мэрия столицы Франции не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком этих транспортных средств в Париже. Поставщики сами должны будут убрать с улиц города самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Решение основано на итогах городского референдума 2 апреля, в котором приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% голосовавших. По их мнению, самокаты, разбросанные по всему городу как попало, стали создавать проблемы, к тому же возникло беспокойство о безопасности их пользователей.

В июле в МВД РФ рассказали «Известиям», что растущее число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности вызвано увеличивающимся количеством пользователей такого транспорта. Отмечалось, что с 2021 года количество ДТП с самокатами выросло на 50−60%.

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