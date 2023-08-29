Жертвами удара ВСУ по Брянской области стали 10-летний ребенок и взрослый

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО) 29 августа. Пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Обстрелом повредили здание школы и административные здания, разрушили жилые дома, нарушили энергоснабжение.
Минобороны РФ заявило, что ночью 28 августа в Брянской области сработала российская система ПВО. Были сбиты два украинских беспилотника.
Брянская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.