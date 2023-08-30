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10:39 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры поврежденного здания Следственного комитета в Брянской области

В распоряжении «Известий» в среду, 30 августа, появились кадры здания Следственного комитета в Брянской области, которое было повреждено в результате падения украинских беспилотников.

Спецоперация на Украине
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Три беспилотных аппарата были сбиты над Брянской областью ранее утром 30 августа. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили над Брянском еще один БПЛА.

В результате уничтожения одного из беспилотников в здании Следственного комитета выбило стекла. Открытого горения не произошло, информации о пострадавших не поступало.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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