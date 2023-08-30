Опубликованы кадры поврежденного здания Следственного комитета в Брянской области

Три беспилотных аппарата были сбиты над Брянской областью ранее утром 30 августа. Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили над Брянском еще один БПЛА.
В результате уничтожения одного из беспилотников в здании Следственного комитета выбило стекла. Открытого горения не произошло, информации о пострадавших не поступало.
Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.