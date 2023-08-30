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14:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.

Ведерников отметил, что ущерб оценивается профильными ведомствами.

«Гражданская инфраструктура не пострадала. По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети — это однозначно фейки.».

Губернатор также отметил, что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать работу в четверг.

«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра, сделаю для этого все необходимое», — отметил Ведерников.

Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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