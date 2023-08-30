В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.
Ведерников отметил, что ущерб оценивается профильными ведомствами.
«Гражданская инфраструктура не пострадала. По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети — это однозначно фейки.».
Губернатор также отметил, что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать работу в четверг.
«По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра, сделаю для этого все необходимое», — отметил Ведерников.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова — загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.