Горящий курорт. Что происходит на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Работы не прекращаются ни на секунду, вертолеты уже сбросили на горящий лесной массив больше 270 тонн воды, самолеты- еще 40 тонн. Тушат пожар 500 человек и 90 спецмашин.
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У подножия хребта развернут оперативный штаб, за обстановкой следят власти края, там же находятся волонтеры, обеспечивающие питание. Тех, кто работает на самом пожаре, доставляют к местам горения, в горы, на спецтехнике. Наш корреспондент передает подробности с места событий.
Остается не меньше пяти очагов
Заправка, у которой ранее был объявлен сбор волонтеров, к обеду уже пуста. Чтобы пробраться к оперштабу, от этого места нужно идти около десяти минут в гору. Солнце в Геленджике палит нещадно, горячие порывы ветра не спасают от жары. Представить страшно, какого приходится сейчас тем, кто трудится в эпицентре, рядом с открытым огнем.
По ходу движения дежурят полицейские, вокруг жилые дома, их пожар не затронул. У штаба — десятки спецмашин, пункт питания, на котором заняты волонтеры. Там же собираются неравнодушные местные жители — помогают кто чем может. Кругом выгоревшие проплешины с обугленными черными деревцами. Открытое пламя бушует дальше — в горах. В небе то и дело курсируют два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии. Авиация доставляет морскую воду, набирая ее в бухте, на места горения. Работа кипит.
Вице-губернатор Сергей Власов, находящийся на месте, рассказывает о нюансах к этому часу.
«Ситуацию мы контролируем ежеминутно. Сил и средств на данный момент достаточно. Главное — нет угрозы жизни и здоровью людей. Также не поврежден ни один объект капитального строительства, — объясняет он. — Для безопасности в местах, где были очаги возгорания, дежурят пожарные машины. Также действует оперативный штаб, где мы ежеминутно контролируем происходящее. Основные наши недруги — это порывистый ветер и сухая трава. Сейчас у нас порядка пяти-шести очагов с активным горением, которые мы локализуем».
«Силы заканчиваются быстро»
С горы спускается группа волонтеров с ранцами для тушения огня. Свою смену они на сегодня отработали. Кирилл Лисин — руководитель добровольческой группы из 15 человек — обычных жителей города, туристов и отдыхающих. Они тушили мелкие очаги возгорания в местах, где не достают вертолеты:
Мы принимали участие в тушении со вчерашнего вечера до полуночи, сделали все, что было в наших силах. Силы заканчиваются быстро, нелегко физически — горная местность. Утром снова пошли, выстояли, сколько смогли. Там и здоровые мужики с ног валятся от усталости, тяжело.
Местная жительница Мила Миронова работает на кухне — готовит для всех, кто задействован на пожаре.
"Я хотела еще вчера вечером приехать, но не получилось — семья. Но утром, оказавшись здесь, я восхитилась позицией жителей курорта. Люди без лишних разговоров собрались и пришли сюда, чтобы оказать посильную помощь сотрудникам МЧС. Это трогает до слез и говорит о том, что мы все на самом деле очень дружные, можем выступать как единая команда.
Я хочу поблагодарить каждого, кто не остался равнодушным к происходящему. Кто-то идет на пожар, кто-то остается «в тылу». Я нахожусь в штабе и обеспечиваю горячей едой и питьем тех, кто тушит. Также мы доставляем пищу на хребет. Там тоже находятся жители. Они делятся своими переживаниями. Многим было страшно именно ночью, ведь невозможно переиграть стихию. Но благодаря четкой работе профессионалов никто не пострадал", — делится Мила Миронова.
Много на месте и совсем юных помощников, волонтеров от разных общественных организаций, студентов.
«Вчера вечером я наблюдала за новостями, за тем, как разгоралось пламя. Думаю, что все службы очень быстро мобилизовались и начали тушение. Я впервые участвую в такой волонтерской акции. Очень впечатлена тем, насколько оперативно сориентировались все жители и начали оказывать посильную помощь спасателям», — рассказывает волонтер Анна Коновальцева.
Первый замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов говорит, что ночью горение тушить было сложно из-за сильного, меняющего направление ветра. Но сейчас погодная ситуация относительно стабилизировалась:
Если погода не изменится, то пожар могут локализовать уже сегодня вечером, ликвидировать — завтра.
Министр считает, что ущерб от огня будет серьезным. Пламя охватило, помимо прочего, особо охраняемые территории, на которых есть краснокнижные растения.
В любом случае, пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы прикладывают все усилия в борьбе со стихией.
Полиция проводит проверку
Напомним, виновником пожара оказался местный житель, который проводил манипуляции с оголенными проводами на своем участке. Из-за засухи, которая охватила черноморское побережье, небольшой искры было достаточно, чтобы огонь распространился на лес. Мужчину задержала полиция. Сейчас правоохранители проводят проверку. На месте происшествия работают полицейские, а госавтоинспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники МЧС.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры края.
Откуда такие масштабы? Пламя в момент охватило горную местность — сыграла роль 38-градусная сухая жара, которая стоит в Геленджике больше 30 суток, и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду. В таких условиях стихию не остановить. По словам синоптиков, антициклон в ближайшие время не отступит, а значит осадков, даже малозначительных, не предвидится.