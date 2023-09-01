В Японии выявили тритий в море после сброса воды с АЭС

Его концентрация составила десять беккерелей на литр — это нижняя граница так называемого уровня выявления. Допустимой нормой концентрации трития в питьевой воде является десять тысяч беккерелей на литр.
TEPCO установила лимит в 700 беккерелей на литр, при достижении которого сброс воды с АЭС «Фукусима-1» остановят.
Концентрация трития в морской воде на других точках в радиусе десяти километров от станции по-прежнему находится ниже «уровня выявления».
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов. Воду очистили системой ALPS, которая позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития — радиоактивного изотопа водорода. Воду хранят в резервуарах общим объемом 1,37 миллиона тонн, но почти 90% уже заполнены.
Пробный сброс воды продлится 17 дней, в течение которых предполагается отправить в океан 7800 кубометров. Общий объем сброшенной воды до 31 марта 2024 года составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в пять триллионов беккерелей.
Несмотря на то, что TEPCO и японские власти утверждают, что сброс воды не угрожает окружающей среде и человеку, Китай и другие стран остро раскритиковали решение. В частности, Пекин запретил импорт всех морепродуктов из Японии и усилил таможенный контроль за другими товарами.