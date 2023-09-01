В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников

В ночь на 30 августа псковский аэропорт «Кресты» атаковали беспилотники.
«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды “Дружины”, что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», — сообщил глава региона.
Добровольцам, вступившим в «Дружину», предстоит пройти обучение по таким дисциплинам, как территориальная оборона, государственная безопасность, борьба с преступностью.
«Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования — это сейчас первоочередная задача», — отметил Ведерников. По его словам, акцент, с учетом нападений на аэропорт Пскова, важно сделать на приграничные территории, Псков и Псковский район.
Губернатор поручил заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе «Кресты».
По словам Вьюнова, в Псковской области сформировано уже 11 отделений «Дружины», в них вступили 840 человек. Только за утро 1 сентября подано 50 заявлений, отметил он.