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14:29 (мск), источник: © РИА Новости

В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки беспилотников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Более 200 жителей Псковской области вступили в отряд территориальной обороны «Дружина» после атаки беспилотников, всего же заявления подали 800 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В ночь на 30 августа псковский аэропорт «Кресты» атаковали беспилотники.

«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды “Дружины”, что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», — сообщил глава региона.

Добровольцам, вступившим в «Дружину», предстоит пройти обучение по таким дисциплинам, как территориальная оборона, государственная безопасность, борьба с преступностью.

«Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования — это сейчас первоочередная задача», — отметил Ведерников. По его словам, акцент, с учетом нападений на аэропорт Пскова, важно сделать на приграничные территории, Псков и Псковский район.

Губернатор поручил заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову заняться формированием дежурных групп, которые будут патрулировать ряд объектов, в том числе «Кресты».

По словам Вьюнова, в Псковской области сформировано уже 11 отделений «Дружины», в них вступили 840 человек. Только за утро 1 сентября подано 50 заявлений, отметил он.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
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