Метеорит упал на юго-востоке Турции

Падение произошло, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп.
Ранее, 29 августа, появилось видео, снятое на камеру домофона одного из домов Ангарска, на котором запечатлен момент полета метеора над Иркутской областью. На кадрах заметно, как небесное тело пролетает над городом и скрывается за домом. При этом в последние секунды перед тем, как исчезнуть из зоны видимости камеры, небо освещает достаточно яркая световая вспышка.
28 апреля газета Bild сообщила, что в городе Эльмсхорн в Германии метеорит пробил крышу одного из домов. Германский аэрокосмический центр подтвердил изданию падение космического тела. В организации отметили, что это является редким явлением. В последний раз падение метеорита было зафиксировано в Германии в 2002 году.
До этого, в мае, в небе над японской префектурой Окинава заметили два медленно падающих объекта, внешне схожих с огненными шарами, за которыми оставался длинный шлейф. Как объяснил старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков «Известиям», «огненные шары» — это, предположительно, обломки ракеты или спутника. Директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Язев обратил внимание, что, скорее всего, эти объекты не долетели до Земли. И даже если это крупные фрагменты, которые не успели сгореть в атмосфере, то они упали в океан, добавил он.