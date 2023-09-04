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10:29 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о задержании сообщника диверсантов в Запорожской области

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Запорожской области сообщника украинских диверсантов, который занимался изготовлением взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Задержанным оказался гражданин Украины 1968 года рождения. По информации ведомства, он занимался сборкой самодельных взрывных устройств для группы диверсантов, которые работали на территории Запорожской области по заданию главного управления разведки Минобороны.

Некоторые из этих устройств были применены при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. При обысках в квартире у задержанного обнаружили 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты СВУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту.

В ФСБ сообщили, что ранее были задержаны члены преступной группировки. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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