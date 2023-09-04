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16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

При обстреле Брянской области ранило женщину

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при обстреле села Зерново Суземского района была ранена местная жительница. Ей оказали медицинскую помощь.

Источник: AP 2023

«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в Telegram.

При обстреле поселка Климово Брянской области из реактивной системы залпового огня 29 августа погибли два мирных жителя — молодой человек 2003 года рождения и девушка 1994 года рождения. 2 сентября этот поселок снова попал под обстрел, однако никто не пострадал.

Анастасия Ларина

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