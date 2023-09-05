12:44 (мск), источник: Московский комсомолец
Арестованы повредившие экскаватором Великую Китайскую стену строители: хотели срезать путь
Величественному символу нации нанесен «безвозвратный» ущерб.
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Два человека задержаны в Китае по подозрению в повреждении экскаватором Великой Китайской стены. Этих злоумышленников обвиняют в том, что они непоправимым образом повредили древний символ Поднебесной с тем, чтобы создать короткий путь для прохода.
В Китае два человека были задержаны после того, как, предположительно, повредили экскаватором участок Великой Китайской стены в северной провинции Шаньси, сообщает государственная телекомпания CCTV.
Власти округа Ююй заявили, что 24 августа получили сообщение о том, что в поселке Янцяньхэ образовалась брешь в стене, сообщает CCTV.
Чиновники полагают, что тяжелая техника была использована для того, чтобы пробить брешь в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, нанеся ему непоправимый ущерб, отмечает издание China Daily.
После расследования полиция обнаружила, что 38-летний мужчина по фамилии Чжэн и 55-летняя женщина по фамилии Ван использовали экскаватор, чтобы пробить стену ради того, чтобы создать короткий путь для прохода, что нанесло «необратимый» ущерб целостности и безопасности этого участка Великой Китайской стены, сообщила телекомпания. По информации China Daily, злоумышленниками оказались рабочие-строители, которые расширили брешь в стене.
Полиция сообщила, что расследование продолжается. Обоим задержанным было предъявлено обвинение в уничтожении культурной реликвии, сообщили государственные СМИ.
Бюро культурных реликвий Шаньси также заявило, что в результате действий горе-строителей нанесен «необратимый» ущерб целостности и безопасности этой части Великой Китайской стены.
Утверждается, что участок внушительного сооружения поврежден безвозвратно. Повреждение повлияло на структурную целостность этого участка Великой Китайской стены, и он «не подлежит ремонту», сообщила государственная газета China Daily.
Как отмечает CNN, этот район, известный как 32-й участок Великой Китайской стены, является одной из сохранившихся полноценных стен и сторожевых башен времен династии Мин (1368−1644) и внесен в список культурных реликвий провинции. Великая Китайская стена была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.
Великая Китайская стена, пересекающая 15 провинций Китая и протянувшаяся примерно на тысячи километров, является лучшим рукотворным памятником в Поднебесной. Ее строительство продолжалось на протяжении многих династий. Но большинство участков Великой Китайской стены, построенных до правления династии Мин, почти разрушены, и только секции, построенные во времена династии Мин, все еще находятся в хорошем состоянии.
Общая протяженность участка Великой Китайской стены времен династии Мин составляет около 8851 километра (5500 миль). Сообщается, что около 30% Великой Китайской стены эпохи Мин исчезло из-за неблагоприятных природных условий и деятельности человека. После династии Мин ни у одной империи в Китае не было необходимости перестраивать Великую Китайскую стену в качестве своей оборонительной системы. В результате природные воздействия и деятельность человека постепенно повредили Великую Китайскую стену.
Помимо природных воздействий огромный ущерб Великой Китайской стене был нанесен деятельностью человека, отмечает сайт China Highlights. Люди, живущие поблизости, разрешали своим козам и крупному рогатому скоту пастись на Великой Китайской стене. Год за годом деятельность этих животных приводила к обрушению кирпичей и земли, пока участки стены не были окончательно разрушены.
Многие жители, живущие рядом с Великой Китайской стеной, думая только о собственной выгоде, забирали кирпичи и камни с Великой Китайской стены для собственного использования, например, для строительства своих домов, загонов для овец или уборных. Что еще хуже, так это то, что многие жители, проживающие вблизи некоторых участков Великой Китайской стены, продавали ее кирпичи из-за бедности. Наряду с этими факторами огромное количество туристов, посещающих Великую Китайскую стену, также называют в качестве одной из причин растущего ущерба старинному памятнику.