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18:22 (мск), источник: Ведомости

Суд в США приговорил Клюшина к 9 годам по делу о кибермошенничестве

Суд в Бостоне (штат Массачусетс, США) приговорил бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда. Минюст США запрашивал для него 14 лет заключения.

Источник: AP 2023

Защита собирается обжаловать приговор. По словам адвоката предпринимателя Максима Немцева, защита будет оспаривать как признание Клюшина виновным, так и назначенное судом наказание.

В феврале суд присяжных признал бизнесмена виновным в преступном сговоре, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с применением электронных средств. Он не признал вину.

Клюшин, владелец и основатель IT-компании «M13», был задержан 21 марта 2021 г. в Швейцарии, куда приехал провести отпуск с семьей. Москва направляла запросы об экстрадиции Клюшина в Россию, но Швейцария их отклонила. 18 декабря того же года Клюшин был экстрадирован в США. Россиянина обвиняют в проведении финансовых операций с помощью конфиденциальной информации и причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.

3 августа этого года гособвинение запросило для бизнесмена 14 лет колонии. Также минюст потребовал оштрафовать Клюшина на $5 млн и обязать его возместить ущерб на $8,3 млн, конфисковать активы, заблокированные на Кипре.

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