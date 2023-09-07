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19:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна

ЕРЕВАН, 7 сен — РИА Новости. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали накануне вечером в городе Горис на юге Армении, сообщили в самом агентстве.

Источник: Reuters

«Сейчас они находятся в СК», — уточнили в СМИ.

По данным Sputnik Армения, проводятся следственные процедуры, пока не сообщается, что стало причиной задержания.

Как указали в агентстве, Геворкян отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах.

Сегодня о пропаже Бадаляна в Горисе сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале указала, что за этой ситуацией может стоять Запад.

«Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — написала она.

По словам Захаровой, силы, направленные против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.

«Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом “свобода слова — абсолютное право каждого”, будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», — отметила представитель МИД.

Она также напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о серьезной защите права на выражение мнения в закавказской республике.

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