В Армении задержали обозревателя Sputnik Геворкяна и блогера Бадаляна

«Сейчас они находятся в СК», — уточнили в СМИ.
По данным Sputnik Армения, проводятся следственные процедуры, пока не сообщается, что стало причиной задержания.
Как указали в агентстве, Геворкян отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах.
Сегодня о пропаже Бадаляна в Горисе сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера уже ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале указала, что за этой ситуацией может стоять Запад.
«Не исключаю, что это еще одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — написала она.
По словам Захаровой, силы, направленные против союзнических отношений между Москвой и Ереваном, в последнее время активизировались.
«Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом “свобода слова — абсолютное право каждого”, будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», — отметила представитель МИД.
Она также напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о серьезной защите права на выражение мнения в закавказской республике.