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13:28 (мск), источник: Life.ru

Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820

Число погибших в результате сильного землетрясения в Марокко возросло до 820. Такие данные приводит МВД королевства.

Источник: AFP 2023

Также известно, что из-за стихийного бедствия минимум 672 человека получили ранения. Из них 205 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Местные власти и служба спасения продолжают работать в зоне ЧП.

Напомним, вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Позднее число жертв увеличилось до 632.

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