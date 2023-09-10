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19:18 (мск), источник: ТАСС

В Вологодской области упал вертолет

Пострадали два человека.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека, потерпел крушение в районе озера Воже Вологодской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, два человека пострадали.

«10 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого находилось три человека. В результате происшествия двое граждан получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь, еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести», — сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в качестве одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Следователи выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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