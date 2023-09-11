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Спецоперация на Украине
15:44 (мск), источник: Ведомости

Система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Курской и Белгородской областях

Российские средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации Минобороны, Украина пыталась атаковать объекты на территории Белгородской области около 13:00, Курской — около 13:30.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО сработала в Валуйском округе — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

10 сентября средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Белгородском районе. По информации Гладкова, никто не пострадал, фрагмент БПЛА упал в огород частного дома.

Белгородская и Курская области, как и другие российские регионы, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться для полного купирования угроз атак Киева на Россию.
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