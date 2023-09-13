Пушилин рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного

Он назвал фейком распространяемые украинской стороной заявления о том, что ВСУ удалось закрепиться в Опытном. «Поверили украинскому фейку сами вооруженные формирования Украины, мы проверяли информацию. В итоге что сделали вооруженные формирования Украины? Они кинули туда морпехов, но, естественно, первая бригада первого армейского корпуса [ВС РФ] ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
О больших потерях ВСУ в районе Опытного накануне сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут.
Пушилин также сообщил, что на марьинском направлении, которое важно для продвижения на угледарском направлении, идет позиционное противостояние, при этом наблюдаются успехи российских сил — они продвинулись на несколько сотен метров. На угледарском направлении также идет тяжелое позиционное противостояние, украинская армия провела ротацию и активизировалась, постоянно пытается провести разведку боем. Под Артемовском (украинское название — Бахмут) также идут круглосуточные позиционные сражения, добавил Пушилин.