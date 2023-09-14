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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя к 4,5 года колонии

Суд в Красноярске признал виновным в мошенничестве при строительстве городского метро бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Он приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии. Сам Олег Митволь признал вину. Прокуратура просила приговорить его к 4 годам и 9 месяцам колонии.

Источник: РИА "Новости"

Олег Митволь, который является учредителем АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», обвинялся в хищении 954 млн руб. бюджетных средств при строительстве красноярского метрополитена. Бывшего чиновника, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года и конвоировали в Красноярск.

В основу уголовного дела лег госконтракт на 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией Олега Митволя на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена. Следствие считает, что заказчику были предоставлены фиктивные результаты инженерных изысканий и проектная документация, а деньги похищены.

Олегу Митволю предъявили обвинение в мошенничестве, с которым он полностью согласился. Кроме того, Олег Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В августе 2023 года уголовное дело поступило в суд, рассматривалось оно в особом (упрощенном порядке) — без исследования доказательств и их оценки.

Весь судебный процесс уложился в один день.

В судебном заседании сторона обвинения подтвердила выполнение Олегом Митволем всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Помимо признания вины он, в частности, дал показания на бывших председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и директора транспортного управления Константина Мандрова, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при строительстве метро.

Прокурор запросил для Олега Митволя четыре года и девять месяцев лишения свободы. Сам обвиняемый просил вынести справедливое решение.

Константин Воронов, Новосибирск

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