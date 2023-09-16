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09:22 (мск), источник: ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Бухарестской улице в Петербурге

Пострадавших нет.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 1 тыс. кв. м на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по городу в своем Telegram-канале.

«В 05:45 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по адресу Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47 поступило в 00:27 мск. В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек, в том числе почти 40 сотрудников МЧС, использовалось 18 единиц техники.

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