В Красноярском крае возбудили уголовное дело за контрабанду леса на сумму свыше 3,2 млн рублей

В Красноярском крае возбуждены уголовные дела о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 3,2 млн рублей. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, проверка исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции выявила, что за период с апреля 2019 года по июль 2020 года двое участников внешнеэкономической деятельности незаконно переместили через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС лесоматериалы объемом более 950 куб. м. и стоимостью более 3,2 млн рублей.
Это было сделано путем предоставления поддельных документов о происхождении и транспортировке продукции. Материалы проверок направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
— Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере), — уточняет пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Транспортная прокуратура отметила, что ход и результаты расследования уголовных дел будут находиться на ее контроле.