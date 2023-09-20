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12:45 (мск), источник: Российская газета

МЧС: При повторном обрушении дома в Балашихе погибли два спасателя

Двое сотрудников МЧС погибли при повторном обрушении дома в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Источник: Российская газета

К сожалению, при повторном обрушении два спасателя погибли.

МЧС России

Ранее сообщалось, что перекрытия дома в Балашихе рухнули во время аварийно-спасательных работ. Под завалами оказались три сотрудника МЧС.

Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили РИА Новости, что всего под завалами в результате обрушения дома оказались шесть спасателей. Четверо из них переданы медикам, двое погибли.

Утром в среду в жилой многоэтажке, расположенной на Октябрьской улице в Балашихе, прогремел взрыв. В результате произошло обрушение нескольких этажей, есть погибшие и пострадавшие.

Следственный комитет возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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