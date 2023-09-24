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09:13 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили об уничтожении сил ВСУ экипажами Ка-52 и Ми-28 на запорожском направлении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Разведкой были выявлены скопление и переброска дополнительной живой силы противника в одну из лесополос, до 30 человек. Была поставлена задача по уничтожению выявленной цели неуправляемыми [авиационными] ракетами (НАР). Периодически вместе с живой силой мы поражаем и легкобронированную технику, пикапы, БДР, БМП», — сказал в видео, которое есть в распоряжении ТАСС, потомственный авиатор, командир экипажа с позывным Спартак.

В МО РФ добавили, что в ходе проведения СВО экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и живой силы противника, срывая безуспешные попытки ВСУ атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении.

При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолетов выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений ВСУ. Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника, уточнили в военном ведомстве.

После залпа — резкое снижение высоты и смена курса. Смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52, выполнив задачу, уходит в район полевого аэродрома. После возвращения с боевого вылета на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

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