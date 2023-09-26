Главное
Главные новости к вечеру 26 сентября
20:38 (мск), источник: ТАСС

В Карабахе погибли не менее 125 человек из-за взрыва бензохранилища

Как сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, их останки перевезли в республику.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению. Об этом на брифинге в гуманитарном центре при правительстве сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — сказала министр.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В регионе нашлись месторождения газа и нефти и их разработка показала крупные запасы даже по мировым меркам
"Основная проблема для нас — это отток кадров в целом. К сожалению, мы продолжаем терять людей"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта