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01:07 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: в упавшем с эстакады под Венецией автобусе были украинские туристы

РИМ, 4 окт — РИА Новости. В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщила газета Corriere della Sera.

Источник: AFP 2023

Жертвами ЧП с автобусом в Местре стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 30 метров, после чего загорелся. Прибывший на место происшествия мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что пассажирами автобуса были туристы, направлявшиеся в один из местных кемпингов.

Помимо украинцев, число которых не сообщается, этим же транспортом передвигалась группа туристов из ФРГ.

Согласно первой из версий, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. В этой связи подчеркивается, что на асфальте не обнаружены следы торможения. Второе предположение строится вокруг возгорания в автобусе, которое привело к его сходу с эстакады, отмечает Corriere.

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