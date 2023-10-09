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Палестино-израильский конфликт
20:21 (мск), источник: Аргументы и факты

ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания

Утверждается, что это будет транслироваться с помощью аудио и видео записей.

Источник: AP 2023

Движение ХАМАС выступило с угрозой казни заложников в случае израильских атак на жилые здания, сообщает телеканал Al Hadath.

«В ответ на каждый “удар без предупреждения” и взорванный дом со стороны Израиля группировка будет казнить одного гражданского пленного», — заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда.

Он также предупредил, что казнь будет транслироваться с помощью аудио и видео записей.

Напомним, массированные ракетные атаки по Израилю начались 7 октября. В тот день представители движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, совершили вооруженное вторжение в страну. Известно о сотнях убитых и тысячах пострадавших.

В понедельник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви не исключил, что среди пленных у ХАМАС могут быть граждане из России. Он допустил, что это могут быть граждане с двойным гражданством.

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