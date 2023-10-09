20:21 (мск), источник: Аргументы и факты
ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания
Утверждается, что это будет транслироваться с помощью аудио и видео записей.
Движение ХАМАС выступило с угрозой казни заложников в случае израильских атак на жилые здания, сообщает телеканал Al Hadath.
«В ответ на каждый “удар без предупреждения” и взорванный дом со стороны Израиля группировка будет казнить одного гражданского пленного», — заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда.
Он также предупредил, что казнь будет транслироваться с помощью аудио и видео записей.
Напомним, массированные ракетные атаки по Израилю начались 7 октября. В тот день представители движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, совершили вооруженное вторжение в страну. Известно о сотнях убитых и тысячах пострадавших.
В понедельник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви не исключил, что среди пленных у ХАМАС могут быть граждане из России. Он допустил, что это могут быть граждане с двойным гражданством.